Ousmane Diomande voltou a ser convocado para os próximos compromissos da seleção da Costa do Marfim, com uma dupla jornada de jogos de qualificação para o Mundial2026, primeiro com o Burundi, depois com a Gâmbia.

Assim, o central do Sporting deverá viajar para a Costa do Marfim logo após o jogo com o Famalicão, no próximo sábado, para se juntar à concentração dos Elefantes que defrontam primeiro o Burundi (21 de março), em Marrocos, antes de receberem a Gâmbia, em Abidjan, três dias depois.

A Costa do Marfim, campeã de África em título, lidera o Grupo F da fase de qualificação africana, com um total de 10 pontos, à frente do Gabão (9 pontos), Burundi (7), Quénia (5), Gâmbia (3) e Seychelles (09).