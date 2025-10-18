Sporting
Há 17 min
Sporting de luto: antigo campeão Vítor Baltasar morreu aos 77 anos
Médio foi campeão e conquistou uma Taça na temporada de 1973/74
Médio foi campeão e conquistou uma Taça na temporada de 1973/74
Vítor Baltasar, antigo médio do Sporting, campeão nacional em 1973/74, morreu, aos 77 anos, segundo anunciou o clube de Alvalade este sábado.
«O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Vítor Baltasar, que partiu este sábado aos 77 anos de idade», pode ler-se no comunicado dos leões.
Baltasar conquistou um campeonato e uma Taça de Portugal na carreira, precisamente em 1973/74, tendo cumprido 130 jogos pelos leões entre 1973 e 1978.
Revelado pelo Pescadores, da nativa Costa da Caparica, o internacional português por uma vez, num particular ante a Suíça em 1977, jogou também no Seixal, Atlético, Belenenses, Vizela, Lixa e Pêro Pinheiro.
Continuar a ler
TAGS: Sporting Liga Vítor Baltasar Luto Óbito
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS