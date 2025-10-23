Zeno Debast ficou entregue à Unidade de Performance do Sporting esta quinta-feira depois de ter sido substituído no duelo com o Marselha, na véspera, devido a problemas físicos.

O central belga apresentou queixas físicas já perto do final do jogo, aos 78 minutos, e acabou por ser rendido por Diomande ainda antes dos leões marcarem o golo da vitória, por Alisson, aos 87.

No treino desta quinta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, o belga ficou entregue à Unidade de Performance, enquanto os restantes titulares fizeram trabalho de recuperação, numa altura em que os leões vão começar a preparar a deslocação a Tondela, jogo da 9.ª jornada da Liga marcado para as 18h00 de domingo.

Os leões regressam ao trabalho esta sexta-feira, com mais uma sessão de treino marcada para a parte da manhã.