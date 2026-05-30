O Sporting despediu-se do treinador da equipa B, João Gião, que vai ser apresentado este sábado como novo treinador do Nacional da Madeira.

«Obrigado por tudo, míster», escreveu o clube de Alvalade numa curta mensagem publicada nas redes sociais com a fotografia de João Gião que, na última temporada, conduziu o Sporting B ao 13.º lugar da II Liga.

O treinador de 39 anos, que também já tinha passado pela formação do Benfica, comandou a segunda equipa dos leões nas duas últimas temporadas e, antes disso, tinha sido adjunto no Paços de Ferreira e Moreirense.

Na próxima temporada, João Gião vai liderar o Nacional, como anunciou o presidente Rui Alves numa entrevista à RTP. A apresentação da nova equipa técnica da equipa madeirense está marcada para este sábado numa conferência de imprensa em que também deverá ser confirmado o nome do ex-jogador João Aurélio como novo diretor desportivo.