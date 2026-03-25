O Sporting manifestou esta quarta-feira «profundo pesar» pela morte de José Maria Ricciardi, antigo dirigente e candidato à presidência leonina, que morreu na terça-feira aos 71 anos, vítima de doença prolongada.

Numa nota na sua página oficial, o clube endereçou as condolências à família e amigos, enaltecendo os «anos de esforço e dedicação» de Ricciardi, que foi dirigente entre 1995 e 2013, integrando o Conselho Fiscal sob a liderança de seis presidentes, primeiro como vogal e, posteriormente, como vice-presidente.

Sobrinho-neto do fundador José Alvalade, José Maria Ricciardi manteve uma ligação histórica ao Sporting, tendo sido candidato à presidência em 2018, num percurso que conciliou com uma longa carreira no setor bancário.

Além da ligação ao Sporting, o antigo presidente do Banco de Investimento do grupo (BESI) foi um dos poucos membros da família Espírito Santo que, ainda antes do colapso do BES, criticou publicamente a liderança do primo Ricardo Salgado.