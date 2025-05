Conrad Harder está entre os eleitos dos sub-21 da Dinamarca para a fase final do Europeu da categoria que vai decorrer, a partir de 11 de junho, na Eslováquia.

O jovem avançado do Sporting, autor do golo da reviravolta diante do Benfica, na final da Taça de Portugal, está, assim, entre os eleitos de Steffen Hojer, selecionador de sub-21, apesar de já ter sido chamado à seleção principal.

Na fase final do Euro-sub-21, onde também vai estar Portugal, a Dinamarca, integrada no grupo D, terá como adversários, na primeira fase, a Ucrânia, Países Baixos e Finlândia.