O Sporting anunciou, esta quinta-feira, que Diogo Farinha, jovem médio de 16 anos, assinou contrato profissional.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, o médio mostrou-se feliz pela «confiança» do Sporting e confessa o sonho de se estrear em Alvalade.

«É um sentimento de orgulho e felicidade para mim e para a minha família. É sinal de que o clube acredita em mim e continuarei a trabalhar para retribuir essa confiança. O meu maior sonho é estrear-me pela equipa principal no Estádio José Alvalade», disse.

Na temporada passada, Diogo Farinha somou 18 jogos, seis golos e duas assistências pelos juvenis. Pelos sub-16 leoninos, o jovem médio apontou um golo em quatro jogos.

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