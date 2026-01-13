O Sporting regressou esta terça-feira ao trabalho, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, depois de dois dias de folga, com um reforço de peso: Ousmane Diomande volta a estar à disposição de Rui Borges, depois de concluída a prestação na CAN 2025.

O central costa-marfinense regressa em tempo oportuno, uma vez que os leões, que se preparam para a receção ao Casa Pia, estavam com poucas opções para o eixo da defesa. Gonçalo Inácio vai cumprir um jogo de castigo, enquanto Eduardo Quaresma e Zeno Debaste continuam entregues ao departamento médico que, além dos dois centrais, conta ainda com Geovany Quenda, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Ricardo Mangas, Salvador Blopa e Fotis Ioannidis.

Face a tantas ausências, Rui Borges voltou a chamar um grupo de jovens, desta vez, João Muniz, Zaïd Bafdili e Flávio Gonçalves, para compor o grupo.

O Sporting preparara a receção ao Casa Pia, jogo que abre a 18.ª jornada da Liga, a primeira da segunda volta, na próxima sexta-feira (20h15).

Os leões voltam a treinar esta quarta-feira, pela manhã, à porta fechada.