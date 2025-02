Diomande, defesa central do Sporting, superou a concorrência e arrecadou o prémio referente ao mês de janeiro. Numa votação protagonizada pelos treinadores da Liga, o costa-marfinense acumulou 13,33 por cento dos votos, superando Álvaro Carreras (12,59) e Lelo, do Casa Pia, com 11,85).

Em janeiro, Diomande foi totalista nos três jogos: Vit. Guimarães (4-4), Rio Ave (0-3) e Nacional (2-0). Nessa fase, acumulou 21 recuperações de bola.

Nesta temporada, no campeonato, o defesa totaliza 20 jogos e um golo. No todo da época, pelo Sporting, leva 31 partidas disputadas.

Em Alvalade desde janeiro de 2023, Diomande aproxima-se do máximo de jogos da última temporada (38), quando assinou três golos e se revelou basilar para a conquista do campeonato.