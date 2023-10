Ousmane Diomande foi eleito o melhor defesa do mês de setembro da Liga, anunciou esta terça-feira o organismo.

O defesa-central do Sporting recolheu 30,37 por cento dos votos dos treinadores do campeonato português, e superou assim a concorrência de Otávio e Otamendi: o futebolista do Famalicão teve 15,56 por cento dos votos, ao passo que o capitão do Benfica teve 8,15 por cento dos votos.

Em setembro, Diomande foi titular nos quatro jogos do Sporting: fez um golo e uma assistência.