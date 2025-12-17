Hidemasa Morita é alvo de dois clubes do Qatar e, segundo apurou o Maisfutebol, ambos já fizeram uma primeira abordagem concreta pelo internacional japonês.

Os dois interessados, um deles o Al-Gharafa, trabalham para ter o experiente médio já em janeiro, mas estão dispostos a esperar por junho, caso a SAD leonina venha a dificultar as negociações.

Morita, recorde-se, tem contrato com os leões somente até junho de 2026, por isso pode assinar pré-contrato com qualquer equipa a partir de janeiro.

De recordar que não é de agora que Sporting e jogador estão decididos, em comum acordo, pela não renovação do vínculo. A relação é boa, mas os dois lados acreditam que o melhor é mesmo a saída.

Aos 30 anos, Hidemasa Morita veste de leão ao peito há quatro temporadas, tendo chegado em 2022/23, depois de ganhar destaque no Santa Clara.