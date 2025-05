No rescaldo da Liga, Gyökeres roubou o protagonismo nos índices individuais, enquanto o Benfica permaneceu no encalce do Sporting, com FC Porto e Sp. Braga muito próximos na defesa.

Recorrendo aos dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – Gyökeres deteve a melhor classificação (8,0), além de se coroar como o melhor marcador, com 39 golos – média de 1,2. Em simultâneo, o sueco conseguiu a melhor média de remates enquadrados (2,42).

Também no reino do bicampeão, Francisco Trincão foi o melhor nas assistências (14) e no total de “grandes oportunidades” criadas (18).

Em Faro mora a melhor média de desarmes – Cláudio Falcão conseguir 3,25 por jogo. A fechar esta lista surge Diogo Costa como o guarda-redes com mais jogos sem sofrer golos (16).

Em todo o caso, o guardião do FC Porto não foi o melhor da Liga. À luz das classificações do SofaScore, esse posto pertence a Lucas França, brasileiro do Nacional com 7,17 de classificação. Por sua vez, Diogo Costa registou 7,02.

No que diz respeito ao índice de golos marcados pela média de posse, o Sporting surge na frente, até porque foi o melhor ataque, com 88 golos, quatro de diferença para o Benfica.

Bastante distante – apesar da percentagem superior de posse – surge o FC Porto, com 65 golos. A fechar o top-5 surgem Sp. Braga (55 golos) e Estoril (48).

Importa realçar os dados ofensivos do Santa Clara (6.º), que denotam eficácia, com 36 golos marcados em 34 jornadas, ainda que a média de posse ronde os 45 por cento.

No setor recuado, o Santa Clara acompanha Sporting, Benfica, FC Porto e Sp. Braga como as melhores defesas. Os açorianos sofreram 32 golos, apenas dois a mais do que dragões e minhotos. A fechar este top-5 está o V. Guimarães, que concedeu 37 golos.

Quanto à melhor defesa, o Sporting encaixou 27 golos, menos um do que o Benfica.

Nesta análise, o Farense destacou-se, sofrendo 46 golos e superando o registo de AVS, Boavista, Rio Ave, Estoril, Moreirense, Nacional, Estrela da Amadora, Arouca e Gil Vicente. Todavia, a pólvora seca no ataque traiu os leões de Faro.

Somando os registos defensivos e ofensivos, Boavista e AVS surgem destacados como os piores emblemas, ambos com saldo negativo de -35 golos. Os axadrezados e o Estrela foram os piores ataques (24 golos), enquanto o AVS foi a pior defesa (60 golos).