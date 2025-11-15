O Sporting realizou, neste sábado, um jogo de treino frente ao Belenenses, da Liga 3. O resultado final ditou um empate (2-2) entre as duas equipas da capital.

Na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, Rui Borges alinhou com o seguinte onze inicial: João Virgínia, Matheus Reis, Hidemasa Morita, Alisson Santos, Bruno Ramos, Rayan Lucas, Samuel Justo, Eduardo Quaresma, Lucas Anjos, Rafael Nel e Ricardo Mangas.

Gonçalo Pinto, Miguel Bandarra, Jorge Teixeira, Nuno Tomás, João Lucas, Cuca, Diogo Paulo, David Rebelo, Evandro, Wilson Eduardo e João Paredes fizeram o onze inicial da formação do terceiro escalão.

Ao intervalo o encontro manteve-se empatado (1-1). Na segunda metade ambas as equipas voltaram a fazer o golo, registando o 2-2 final. Pelo Sporting, Lucas Anjos e Ricardo Mangas foram os marcadores. David Rebelo e Jorge Teixeira marcaram pelos «Azuis do Restelo».

Os bicampeões nacionais regressam aos treinos na manha de quarta-feira, para preparar a receção ao Marinhense, clube do Camp. Portugal cujo treinador foi acusado de abuso psicológico por jogadores, a contar para a Taça de Portugal.