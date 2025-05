A viver a quinta temporada pelo Sporting, com duas assistências em 44 jogos, Matheus Reis atingiu os 200 jogos na Luz, frente ao Benfica. Em Portugal desde 2018, aquando do empréstimo do São Paulo ao Moreirense, o defesa também passou pelo Rio Ave, antes da chegada a Alvalade.

O brasileiro é o segundo jogador com mais jogos pelo Sporting no atual plantel.

«Cada jogo é único e o sentimento até aumenta, a responsabilidade é cada vez maior, pela experiência acumulada. Quero transmitir aos mais jovens a grandeza do clube. Quero deixar uma marca de dedicação e trabalho, sabendo que este é o começo. Quero mais», referiu, em declarações aos meios do clube.

Questionado sobre o impacto do clube no quotidiano familiar, Matheus Reis abriu o livro.

«O Sporting é a extensão da família, tudo se centra no clube. O meu filho sabe os cânticos todos e a casa está forrada a verde. Somos muitos felizes em Lisboa e no Sporting, esperamos ficar por muitos anos.»

«Quem chega ao Sporting comenta que o ambiente é diferente, porque o clube respeita o espaço da família e pensa nas famílias. É também por isso que somos diferentes. E a união passa para fora. A união é diária, dentro e fora do balneário», prosseguiu.

Desafiado a escolher a partida mais especial, o defesa apontou a Leiria: «A final da Taça da Liga [em 2022], contra o Benfica. Fiz um grande jogo e conseguimos a reviravolta, num jogo muito especial». Em todo o caso, Matheus Reis ressalvou as conquistas do campeonato, em 2021 e 2024.

«O ano passado, naquele golo do Geny Catamo contra o Benfica, foi incrível. Aí demos um grande passo para o título. Nesta época, destaco o golo do Eduardo Quaresma [contra o Gil Vicente]. Saiu o banco todo a correr, o que demonstra a nossa união.»

«Vou continuar a ambicionar mais, é o que o Sporting merece. É esta a mentalidade. Os títulos vão marcar o clube. Cada temporada é única e uma maratona. Alcancei os 200 jogos, mas não sozinho. Agradeço a Deus, ao Sporting e à minha família. Vamos por mais», terminou.