Era o ponto que faltava para concretizar a transferência. O Sporting e o Granada alcançaram um acordo total em relação ao método de pagamento de Faye e o jogador está muito perto de reforçar os leões, apurou o Maisfutebol.

Os verde e brancos vão pagar 6,5 milhões de euros com os andaluzes a ficarem com 10 por cento de uma futura venda.

Os dois clubes trocam agora documentos e apenas depois disso o jovem senegalês vai poder viajar para Lisboa.

Faye, de 22 anos, tem à espera em Alvalade um contrato válido por quatro temporadas e meia, ou seja, até junho de junho de 2030.