Sporting e Granada com acordo total no pagamento por Faye
Jogador senegalês aguarda a troca dos documentos entre os clubes para poder viajar para Lisboa
Era o ponto que faltava para concretizar a transferência. O Sporting e o Granada alcançaram um acordo total em relação ao método de pagamento de Faye e o jogador está muito perto de reforçar os leões, apurou o Maisfutebol.
Os verde e brancos vão pagar 6,5 milhões de euros com os andaluzes a ficarem com 10 por cento de uma futura venda.
Os dois clubes trocam agora documentos e apenas depois disso o jovem senegalês vai poder viajar para Lisboa.
Faye, de 22 anos, tem à espera em Alvalade um contrato válido por quatro temporadas e meia, ou seja, até junho de junho de 2030.
