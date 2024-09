Rodrigo Ribeiro vai reforçar o AVS SAD, por empréstimo do Sporting até ao final da temporada, segundo apurou o Maisfutebol.

O jovem avançado fez a pré-época e começou a nova temporada integrado no plantel de Ruben Amorim, mas com a chegada de Conrad Harder, confirmada esta segunda-feira, os leões entenderam emprestar o avançado, de forma a poder somar mais minutos ao longo da temporada.

No acordo com o AVS, ainda em fase de negociação, está previso que o Sporting continue a pagar uma parte do salário do jovem avançado.

Recordamos que na temporada passada, Rodrigo Ribeiro, formado no Sporting, já tinha sido cedido aos ingleses do Nottingham Forest, onde fez apenas cinco jogos sob o comando de Nuno Espírito Santo.