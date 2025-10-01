Outubro vai ficando marcado no calendário leonino com o lançamento de um equipamento diferente, em tons rosa, a simbolizar a força e a resiliência no combate ao cancro da mama. Desta feita, a Nike apresenta pormenores a rosa na gola, mangas, patrocínios e no símbolo, o que desafia o gosto do “tribunal” de Alvalade.

Este é o sétimo equipamento dos leões e já se encontra à venda.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol

 

 

RELACIONADOS
Liga dos Campeões: os onzes prováveis para o Nápoles-Sporting
Liga confirma «abertura» do Governo para venda de álcool nos estádios
Agente de Maradona: «A nossa relação era romântica, só faltou sexo»