Há 2h e 49min
Sporting: equipamento com tons de rosa já à venda
Equipamento audaz é o sétimo na época e simboliza a causa do combate ao cancro da mama
SS
Equipamento audaz é o sétimo na época e simboliza a causa do combate ao cancro da mama
SS
Outubro vai ficando marcado no calendário leonino com o lançamento de um equipamento diferente, em tons rosa, a simbolizar a força e a resiliência no combate ao cancro da mama. Desta feita, a Nike apresenta pormenores a rosa na gola, mangas, patrocínios e no símbolo, o que desafia o gosto do “tribunal” de Alvalade.
Este é o sétimo equipamento dos leões e já se encontra à venda.
O Sporting apresentou o equipamento Stromp para 2025/26, adicionando mais uma camisola ao catálogo leonino para esta época. 🦁
Qual é o teu favorito até agora? ⤵️ pic.twitter.com/yxGEym9G7e
— Gollo (@gollofootball) September 27, 2025
