Outubro vai ficando marcado no calendário leonino com o lançamento de um equipamento diferente, em tons rosa, a simbolizar a força e a resiliência no combate ao cancro da mama. Desta feita, a Nike apresenta pormenores a rosa na gola, mangas, patrocínios e no símbolo, o que desafia o gosto do “tribunal” de Alvalade.

Este é o sétimo equipamento dos leões e já se encontra à venda.

