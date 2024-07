O Sporting anunciou que o novo equipamento de aquecimento da equipa principal, divulgado há apenas dois dias, está a registar um recorde de vendas nas lojas do clube.

Uma camisola que gerou muitas interações dos adeptos nas redes sociais, com muitas criticas, mas também com muitos elogios.

🆕 All Time: 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐦 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐪𝐮𝐞𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨✌️



And it’s Just the Warm Up! pic.twitter.com/wxOSLvqNHG