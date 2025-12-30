Estão esgotados os bilhetes destinados ao Sporting para a visita ao Gil Vicente. No dia 2 de janeiro, naquele que será o primeiro jogo do ano, os bicampeões nacionais deslocam-se a Barcelos para a 17.ª jornada da Liga.

Esta terça-feira, a equipa de Rui Borges está a gozar de um dia de folga, já depois de ter treinado na manhã desta segunda-feira. Esta quarta-feira os leões vão retomar a preparação para o embate com o Gil Vicente. Um encontro que poderá acompanhar AO MINUTO aqui no Maisfutebol.