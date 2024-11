Para a receção ao Estrela da Amadora, Ruben Amorim apenas manteve três peças face ao triunfo sobre o Nacional, na Taça da Liga. Na noite desta sexta-feira, Gonçalo Inácio, Hjulmand e Maxi Araújo são os «sobreviventes» para a 10.ª ronda do campeonato.

Do outro lado, o «Tricolor» apresenta uma troca face ao empate caseiro com o Vitória de Guimarães. O avançado Rodrigo Pinho assume o lugar de Kikas, esta noite suplente. Quanto a Nani, o internacional português começará no banco.

Sporting: Israel, Debast, Diomandé e Gonçalo Inácio; Quenda, Daniel Bragança, Hjulmand e Pote; Trincão, Gyökeres e Maxi Araújo.

Suplentes do Sporting: Kovacevic, Fresneda, Ricardo Esgaio, St. Juste, Matheus Reis, João Simões, Morita, Edwards e Harder.

Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Danilo Veiga, Ferro, Dramé e Rúben Lima; Bucca, Paulo Moreira, Léo Cordeiro e Nilton Varela; Rodrigo Pinho e Jovane Cabral.

Suplentes do Estrela: Meixedo, Cissokho, Alan Ruiz, Igor Jesus, Caio Santana, Kikas, André Luiz e Nani.