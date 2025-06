David Moreira, internacional cabo-verdiano do Sporting, estreou-se pela equipa principal na final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, no Estádio Nacional, e, agora, vai renovar o seu vínculo ao clube por mais três temporadas, até junho de 2028.

Segundo apurou o Maisfutebol, o acordo está fechado, mas só vai ser oficializado pelo clube depois do jogador regressar da seleção que tem um jogo marcado, para este domingo, frente à Geórgia (17h00).

O lateral de 21 anos foi lançado por Rui Borges já no decorrer do prolongamento da final da Taça, aos 115 minutos, substituindo Maxi Pereira, com a missão de travar Di María que tinha entrado para jogar no mesmo corredor.

No final do jogo, o lateral recorreu às redes sociais para dar conta do cumprimento de dois sonhos em simultâneo, a estreia pela equipa principal e jogar uma final no Jamor. «Uma estreia inesquecível! Concretizar dois sonhos de criança num dia, não podia pedir melhor! Um sentimento inexplicável!!», escreveu o jovem lateral no Instagram

David Moreira nasceu em Portugal, filho de pais cabo-verdianos, e chegou cedo ao Sporting, na temporada de 2011/12, com apenas sete anos, percorrendo todos os escalões de formação. Na época passada, além do jogo na Taça de Portugal, acumulou 21 jogos pelo Sporting B e mais dez pelos Sub-23.