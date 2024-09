O Sporting fez mais de 23 milhões de euros com jogadores que estavam fora do plantel. O que é até mais do que as receitas realizadas com atletas do plantel.

Isto porque, neste último grupo, transferiu apenas Paulinho, para o Toluca, por 7,75 milhões, e Mateus Fernandes, para o Southampton, por 15 milhões (na última época esteve cedido ao Estoril, mas na altura da venda já integrava o plantel leonino.

Tudo junto, portanto, dá 22,75 milhões de euros.

Já os negócios de atletas que não integravam o grupo de Ruben Amorim, entre emprestados e jogadores já vendidos, a SAD leonina encaixou um total de 23,095 milhões de euros.

Acima de todos, claro, está Fatawu, pelo qual o Leicester pagou 17 milhões da cláusula de opção. Mas há mais atletas que renderam valores extra. Palhinha, por exemplo, foi transferido para o Bayern Munique e rendeu mais 2,6 milhões, relativos a 10 por cento da mais-valia.

Já o ponta de lança Pedro Mendes trocou o Ascoli pelo Modena, sendo que o Sporting tinha 50 por cento de uma futura venda, o que rendeu 1,1 milhões de euros. Renato Veiga foi para o Chelsea e deixou em Alvalade 940 mil euros, relativos a 10 por cento da mais-valia realizada.

Mas há mais.

Os jogadores que não estavam no plantel e renderam dinheiro ao Sporting:

Fatawu – 17 milhões de euros

José Marsà – 80 mil euros

Renato Veiga – 940 mil euros

Pedro Mendes, 1,1 milhões

Rafael Fernandes – 400 mil

João Palhinha – 2,6 milhões

Pedro Marques – 75 mil euros

Gonçalo Costa – 100 mil euros