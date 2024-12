Um ano e quase oito meses depois e ao fim de 54 jogos, o Sporting voltou a ficar em branco num jogo a contar para a Liga portuguesa, com a derrota deste sábado ante o Santa Clara, no duelo da 12.ª jornada da Liga.

O último jogo em que o Sporting não marcou golos para o campeonato foi na visita ao Gil Vicente, na época 2022/23, para a 25.ª jornada: o duelo em Barcelos terminou empatado 0-0.

Seguiram-se oito jornadas sempre a marcar nessa época, mais as 34 da época 2023/24 que acabou com título nacional e as primeiras 11 jornadas de 2024/25.

Este sábado, o Sporting procurava o 54.º jogo seguido a marcar na Liga, bem como o recorde de vitórias seguidas do clube a abrir a Liga (12), mas nem uma coisa, nem outra, nem pontos do duelo ante os açorianos em Alvalade.

Foi também a primeira derrota caseira do Sporting para a Liga ao fim de 32 jogos e desde 12 de fevereiro de 2023, à 20.ª jornada da época 2022/23, quando o FC Porto venceu em Alvalade.