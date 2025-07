Franco Israel e Biel já não estão com o plantel do Sporting no Algarve. O avançado está a caminho do Atlético Mineiro e já deixou uma mensagem de despedida, enquanto o guarda-redes está a um passo de assinar pelos italianos do Torino.

Biel já estará mesmo a caminho do Brasil, cedido ao clube mineiro, até junho de 2026, ficando o clube brasileiro com uma cláusula obrigatória de compra fixada nos 7 milhões de euros.

O avançado brasileiro, que teve poucas oportunidades no Sporting, deixou, inclusive, uma mensagem em tom de despedida.

«Nem tudo saiu como planeei, mas saiu como Deus permitiu. E mesmo sem entender algumas coisas, eu agradeço, porque em cada detalhe vejo o cuidado dele. Um dia chorei pedindo força e hoje estou aqui, de pé. Isso é graça», escreveu Biel numa story no Instagram.

No que diz respeito a Franco Israel, o guarda-redes uruguaio estará a caminho de Itália para fazer exames médicos no Torino e, desta forma, regressar a uma cidade que conhece bem, uma vez que chegou ao Sporting proveniente da vizinha Juventus.