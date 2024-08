O treinador do Sporting, Ruben Amorim, adiantou que Gabriel Silva, avançado de 17 anos, vai ser convocado para o jogo contra o Nacional, da segunda jornada da Liga.



«Contamos com os jogadores que temos cá. O Viktor está a melhorar enquanto o Rodrigo esteve tocado esta semana e não vai ser convocado. É uma oportunidade para o Gabriel Silva. Temos muitos jogadores que podem jogar no ataque. Sei que os sportinguistas querem saber tudo, mas não temos informação para dar», disse em conferência de imprensa quando questionado acerca do mercado de transferências.



Depois do triunfo na estreia no campeonato frente ao Rio Ave, os leões jogam na Choupana, um terreno «sempre difícil» no entendimento de Amorim.



«Temos de mostrar a mesma identidade. É sempre difícil jogar na Madeira contra uma equipa que subiu e que está habituada a ganhar. Isso sente-se na equipa. Temos de estar ao nosso melhor nível para ganharmos o jogo, seguirmos em frente e continuarmos no nosso lugar», referiu.



O Nacional-Sporting joga-se este sábado, às 18h00, na Choupana.