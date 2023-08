Geovany Quenda assinou contrato profissional com o Sporting.



O extremo, de 16 anos, vai cumprir a quinta temporada ao serviço dos leões onde chegou depois de uma passagem pelo Benfica.



«É um orgulho assinar contrato com o Sporting CP, que sempre me ajudou e acolheu-me bem desde o primeiro dia. Estou grato por isso e vou dar sempre o máximo dentro de campo para ajudar o Clube», referiu, aos meios do clube.



Geovany Quenda destacou-se na época passada ao serviço dos sub-17 do Sporting com 20 golos em 33 jogos, registo que lhe valeu uma chamada à pré-época dos sub-23 do clube.