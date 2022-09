O Sporting recebeu e venceu o Gil Vicente por 3-1, no jogo inaugural da oitava ronda da Liga.



Os leões chegaram ao intervalo a ganhar por dois golos de diferença graças aos tentos de Morita e de Pedro Gonçalves. Na etapa complementar, Rochinha saltou do banco e aumentou a vantagem verde e branco a oito minutos dos 90.



O melhor que os minhotos conseguiram foi reduzir por Fran Navarro, já no período de descontos.



Com esta vitória o Sporting chegou aos 13 pontos e ultrapassou à condição o Estoril no sétimo posto. Por sua vez, o Gil Vicente continua com nove pontos, no décimo posto, lugar que pode perder caso Desp. Chaves ou Arouca vençam.