Gonçalo Costa, jogador da formação do Sporting, apontado como reforço do Portimonense, despediu-se esta sexta-feira do clube que representou nos últimos 14 anos.

Num vídeo publicado no Twitter, com uma coleção dos melhores momentos no Sporting, o lateral esquerdo de 22 anos escreveu «catorze capítulos», em alusão ao número de temporadas em que representou os leões, desde 2009/10, e acrescentou depois, em jeito de despedida, «obrigado por tudo».

Gonçalo Costa chegou ao Sporting com nove anos, passou por todos os escalões de formação e, nas duas últimas épocas, jogou pela equipa de sub-23, pela equipa B e chegou a treinar sob as ordens de Ruben Amorim na equipa principal.