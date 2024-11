Gonçalo Inácio trabalhou esta sexta-feira ainda de forma condicionada e sob vigilância médica, a dois dias da deslocação do Sporting a Braga, naquele que será o último jogo de Ruben Amorim na liderança da equipa técnica dos leões, antes de rumar a Manchester.

O central, que já tinha falhado o jogo com o Manchester City e ficou, agora, também fora da lista de convocados da Seleção Nacional, deverá, assim, falhar também o jogo da 11.ª jornada da Liga, que está marcado para as 18h45 do próximo domingo.

Este sábado, Ruben Amorim vai ainda conduzir um último treino na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, antes de se apresentar em conferência de imprensa, no auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade, a partir das 14h30, para a antevisão do jogo com o Sp. Braga.