O treino do Sporting desta terça-feira ficou marcado pela reintegração de Gonçalo Inácio que regressou da Seleção Nacional onde, na passada quinta-feira, somou a primeira internacionalização, na estreia de Roberto Martínez, em Alvalade, frente ao Liechtenstein.

O central dos leões foi titular no primeiro jogo da fase de qualificação para o Euro2024, mas depois ficou fora das opções do selecionador, a par de Raphael Guerreiro, para o segundo jogo no Luxemburgo.

Gonçalo Inácio foi, assim, integrado na preparação para a receção ao Santa Clara, marcada para sábado, mas notaram-se as ausências dos restantes internacionais, o que levou Ruben Amorim a chamar novamente nove jovens da formação: João Ferreira, Jesús Alcantar, Rodrigo Marquês, Francisco Canário, Miguel Menino, Joelson Fernandes, Chico Lamba, João Pereira e David Moreira.

Os leões voltam ao trabalho na quarta-feira, pela manhã (10h30), em Alcochete, como novos «reforços» em perpestiva.