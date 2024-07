Depois de Morten Hjulmand e do reforço Zeno Debast, Ruben Amorim contou com mais um «reforço» no treino matinal deste domingo, com a reintegração de Gonçalo Inácio no grupo que está a estagiar no Algarve.

O jovem central esteve na fase final Euro 2024 e só agora reintegrou os trabalhos dos leões que aceleram agora, em Lagos, a preparação da Supertaça frente ao FC Porto, marcada para 3 de agosto.

Ruben Amorim tem, assim, o grupo praticamente completo para mais uma dose dupla de jogos, com os campeões nacionais a defrontarem o Farense (10h30) e o Sevilha (20h30) na próxima terça-feira.

Agora fica a faltar apenas Franco Israel que esteve ao serviço do Uruguai na Copa América e deve chegar também esta semana.