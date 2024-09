Gyökeres juntou a distinção de «Avançado do Mês» ao prémio de «Jogador do Mês» de agosto, atribuído esta quarta-feira pela Liga.

O avançado do Sporting anotou sete golos em quatro jornadas, liderando a lista de goleadores do campeonato e contribuindo de forma decisiva para os 16 golos dos leões.

Além dos golos a Rio Ave, Nacional (2), Farense (3) e FC Porto, o sueco assistiu por uma vez na receção aos vilacondenses.

Por isso, reuniu 38,89 por cento das preferências dos treinadores, superando o colega de equipa Pedro Gonçalves (18,25) e Gustavo Sá (7,94), médio do Famalicão.

Nas distinções de agosto, os campeões nacionais acumularam os prémios de treinador (Ruben Amorim), médio (Pedro Gonçalves) e avançado.

Apenas escaparam as nomeações de guarda-redes – Bruno Varela, do Vitória de Guimarães – e de defesa, prémio atribuído a Francisco Moura (agora jogador do FC Porto) pelo arranque de Liga ao serviço do Famalicão.

Quanto à lista de melhores marcadores, a Gyökeres seguem-se Pedro Gonçalves (Sporting), Galeno (FC Porto), Fujimoto (Gil Vicente), Sorriso (Famalicão) e Luís Asué (Moreirense), todos com três golos.

O Sporting, líder isolado do campeonato, inaugurará a quinta jornada na noite desta sexta-feira (20h15), em Arouca.