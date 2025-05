O mês de abril revelou-se prolífero para Gyökeres na Liga, com oito golos em quatro jornadas – Sp. Braga (1), Santa Clara, Moreirense (3) e Boavista (4). Por isso, o avançado sueco do Sporting arrecadou novo prémio de melhor avançado do mês, desta feita na distinção referente a abril.

A votação foi realizada pelos treinadores da Liga, que entregaram 27,78 por cento a Gyökeres. Para trás ficaram Pavlidis (Benfica, com 26,98 por cento) e Clayton (Rio Ave, com 8,73 por cento).

Em 32 rondas, Gyökeres leva 38 golos e oito assistências, melhorando o máximo concluído há um ano – 29 golos e nove assistências em 33 rondas.