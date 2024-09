Sem sinais de abrandar, Viktor Gyökeres totaliza 11 golos em sete jogos consecutivos pelo Sporting, apontando a máximos neste século e a um recorde com 83 anos.

Ao cabo de seis jornadas a marcar – dez golos – o avançado sueco selou, na noite de domingo, o melhor arranque de campeonato de um leão neste século, superando Mário Jardel (5), versão 2001/02.

Todavia, os números e os detalhes são impressionantes, num pelotão dourado. Vamos por partes.

As sequências do «Super Mário»

O melhor começo de época, neste século, continua a pertencer a Mário Jardel, pelo Sporting, em 2001/02. Entre outubro e setembro, nos primeiros sete jogos pelos leões, o brasileiro conseguiu 11 golos (Liga e Taça UEFA).

Nessa temporada, anotou mais duas sequências de quatro jogos, outra de cinco e outra de seis. Por isso, totalizou 55 golos em 41 encontros.

Se estes números são impressionantes, o percurso em 1999/00, pelo FC Porto, foi astronómico. Apesar do arranque menos fulgurante, o avançado conseguiu um ciclo de sete jogos consecutivos a marcar (dez golos) e outro ciclo de oito partidas (11 golos). Por isso, arrecadou 56 golos em 51 encontros.

Em todo o caso, nestas épocas, Jardel nunca conseguiu mais do que cinco jornadas consecutivas a marcar. Além disso, o brasileiro seria superado pelas sequências de um compatriota.

Jonas no trono, Cardozo e Lima no encalce

A melhor sequência de um goleador neste século – em Portugal – pertence a Jonas, em 2017/18. Entre dezembro e fevereiro, o avançado do Benfica marcou, de forma consecutiva, em dez encontros – oito dos quais na Liga – totalizando 12 golos.

No rescaldo dessa temporada, regozijou-se com 37 golos em 41 partidas.

No encalce deste brasileiro ficaram Óscar Cardozo (2011/12) e Lima (2011/12, no Sp. Braga), com oito jogos consecutivos a marcar, seis dos quais na Liga.

O avançado paraguaio acumulou dez golos (Liga, Taça e Champions), o mesmo total de Lima (Liga Europa, campeonato e Taça).

Vamos a contas. Em suma, Gyökeres poderá igualar a marca de Jonas na Liga, caso marque a Estoril e Casa Pia. Se assim for, o sueco totalizará oito jornadas consecutivas a faturar.

Entretanto, face aos dez golos em seis jornadas, o goleador do Sporting já superou as marcas de Cardozo e Lima na Liga.

Espreitar Derlei e Bas Dost isolado

Em 2018/19, ao marcar em sete jogos consecutivos – entre Liga, Liga Europa e Taça – Bas Dost conseguiu 12 golos. Ou seja, por um golo, este é, para já, um recorde fora do baralho de Gyökeres.

Recuando até 2001, Derlei, ainda na União de Leiria, marcou por sete jornadas consecutivas, totalizando dez golos. Ora, este é outro máximo ao alcance de Gyökeres, pois bastará marcar na visita ao Estoril.

Por fim, Radamel Falcao, em jeito de menção honrosa. O feito do colombiano na primavera de 2011 é digno de memória e de ser desafiado. Em seis jogos, entre Liga Europa, Taça e campeonato, o goleador do FC Porto totalizou 12 golos, para deleite de André Villas-Boas, então treinador.

Na última semana, ao completar seis jogos consecutivos a marcar, Gyökeres havia atingido os dez golos.

Ponto de situação

No que diz respeito a um leão a marcar em jornadas consecutivas neste século, Gyökeres superou os marcos de Mário Jardel (2001/02), Liedson (2004/05, 06/07 e 08/09), Beto Acosta (2000/01), Slimani (2015/16) e de Bruno Fernandes (2019/20).

Entretanto, o astro sueco faz mira às sequências totais de Jonas e de Mário Jardel (FC Porto), ao máximo de Derlei na Liga e à veia goleadora de Bas Dost.

De regresso ao universo leonino, e recuando mais de 80 anos, o avançado sueco já igualou o arranque de campeonato de Yazalde (72/73), pelo que restam Peyroteo (40/41) e Manuel Vasques (50/51), que faturaram entre a primeira e a sétima ronda.

Uma época ainda mais doce?

Em termos individuais, em 2023/24, Gyökeres totalizou 50 jogos e 43 golos, 29 dos quais no campeonato. A melhor sequência aconteceu entre janeiro e fevereiro, com seis golos em quatro jogos consecutivos.

Na presente época, dos 27 golos marcados pelo Sporting, Gyökeres assinou 11, com três assistências à mistura. Seguem-se Pote (5) e Trincão (3).

Por fim, consulte as estatísticas de Viktor Gyökeres. Entre clube e seleção, o avançado totaliza nove jogos consecutivos a faturar. Os dados são do SofaScore, parceiro estatístico do Maisfutebol.

O Sporting visitará o Estoril na próxima sexta-feira, às 20h15. Os campeões nacionais espreitam o melhor início de Liga neste século.