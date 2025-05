Ao cabo de 38 golos e sete assistências em 31 jornadas disputadas, Viktor Gyökeres segue entre os melhores avançados do Mundo. De acordo com o CIES – Observatório do Futebol, o sueco do Sporting, de 26 anos, regista uma média de 1.37 de golos e/ou assistências.

O artilheiro da Liga é somente superado por Dembélé (PSG, 1.41) e Aleksandar Katai (Estrela Vermelha, 1.65). O extremo francês leva 21 golos e sete assistências na Ligue 1, enquanto o extremo sérvio totaliza 13 golos e oito assistências no campeonato doméstico.

O top-5 fica completo por Ndiaye (Estrela Vermelha) e Fo-Doh Laba (Al Ain). Seguem-se Salah (Liverpool), Retegui (Atalanta), Shaqiri (Basileia), Matheus Saldanha (Ferencvaros) e Kane (Bayern Munique).

Para este estudo, que incluiu 50 provas, o CIES – Observatório do Futebol teve em conta os jogadores com, pelo menos, 900 minutos no campeonato.