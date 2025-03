Viktor Gyökeres continua a realizar uma temporada sensacional em termos de golos marcados, com 39 em 40 jogos, e está no encalço dos melhores marcadores do Sporting, neste século.

O «bis» apontado frente ao Casa Pia fez com que o sueco chegasse aos 82 remates certeiros com a camisola dos leões e ultrapassou Pedro Gonçalves (81), na terceira posição. À frente de Gyökeres estão agora Bas Dost (93) e Liedson (172), os mais goleadores nos últimos 25 anos.

Confira aqui a lista de melhores marcadores do Sporting neste século: