O plantel do Sporting realizou este domingo, de manhã, o primeiro treino no Algarve, marcado por forte intensidade, muito calor, mas também boa disposição, como é evidente nas imagens disponibilizadas pelo clube.

Um treino que já contou com a integração de Conrad Harder e Geovany Quenda em pleno, juntando-se aos companheiros no relvado, depois de terem feito trabalho específico nos últimos treinos em Alcochete.

Os leões voltam a treinar esta segunda-feira, de manhã, já com o foco na preparação para o jogo com os escoceses do Celtic, que está marcado para a próxima quarta-feira (19h30), para o Estádio do Algarve. Será a primeira oportunidade para os adeptos verem a versão do Sporting 2025/26 em ação, depois dos primeiros «testes» à porta fechada em Alcochete.