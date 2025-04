O médio Morten Hjulmand juntou-se ao defesa Matheus Reis nos jogadores do Sporting em risco de falhar, devido a cartões amarelos, a deslocação ao Benfica, para o dérbi da 33.ª jornada da Liga que cada vez mais ganha contornos de decisivo na luta pelo título.

Hjulmand viu, no Estádio do Bessa, ante o Boavista, no domingo, o oitavo cartão amarelo na Liga e está a um de cumprir um jogo de suspensão (ao nono amarelo). Já Matheus Reis, que jogou ante o Boavista mas não viu amarelo, continua com quatro e, por isso, a um de atingir a primeira série de amarelos que vale jogo de suspensão.

De recordar que Hjulmand e Matheus Reis já foram expulsos, respetivamente ante o Arouca e o FC Porto na Liga, em 2024/25, mas os amarelos vistos nesses jogos não entram na contagem de amarelos.

Hjulmand falhou já por castigo dois jogos na Liga: a visita ao AVS na jornada 23 (empate 2-2 após a expulsão ante o Arouca) e a receção ao Estoril da ronda 27 (vitória por 3-1), após ter visto o quinto amarelo ante o Famalicão. Já Matheus Reis falhou o Sporting-Arouca (2-2) da 22.ª jornada após a expulsão no Estádio do Dragão.

Por outro lado, Diomande, que à semelhança de Matheus Reis partiu para o jogo do Bessa em risco, viu amarelo e falha a receção ao Gil Vicente da 32.ª jornada. Do lado do Benfica, Álvaro Carreras, que também estava em risco, "limpa" a folha disciplinar na próxima ronda, na visita ao Estoril, após o amarelo visto no jogo com o AVS.