O Sporting sagrou-se bicampeão nacional este sábado e a festa do título prolongou-se pela noite fora. Quem acabou por mostrar o troféu aos milhares de adeptos leoninos presentes no Marquês de Pombal foi Rui Borges juntamente com Morten Hjulmand.

Ora, segundo a noiva do capitão dos «verde e brancos», Hjulmand «roubou» o troféu, como retrata numa publicação na rede social Instagram. «As pessoas perguntam onde anda o troféu e quem o roubou...», pode ler-se na imagem.

O médio dinamarquês acabou pouco depois por publicar na mesma rede social a foto que é visto a tirar na imagem anterior com a mensagem: «Bom domingo Bicampeões!».

De recordar, o Sporting venceu o V. Guimarães este sábado, na última jornada do Campeonato Nacional e conquistou o bicampeonato que fugia há 71 anos.