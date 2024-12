Morten Hjulmand, capitão do Sporting, foi eleito pelos treinadores da Liga como o melhor médio de novembro. Com 20,51 por cento dos votos, o dinamarquês superou Kökçü (12,82 por cento) e Aursnes (13,68 por cento), dupla do Benfica.

No último mês, em três encontros, Hjulmand totalizou 236 minutos e marcou na visita ao Sp. Braga (2-4).

Esta é a primeira distinção que o médio recebe desde que se mudou para Alvalade, no verão de 2023.

O prémio de guarda-redes do mês foi entregue a Gabriel Batista, do Santa Clara, enquanto Tomás Araújo foi eleito o melhor defesa.