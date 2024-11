O Sporting continua a preparar a receção ao Amarante, para a Taça de Portugal, ainda com muitos jovens integrados no plantel principal, mas já com alguns internacionais reintegrados, como já foram os casos de Morten Hjulmand, Francisco Trincão, Geovany Quenda e Eduardo Quaresma.

Ficam ainda a faltar jogadores como Franco Israel, Maxi Araújo ou Morita.

Conferência de imprensa sem João Pereira

Os leões voltam a treinar esta quinta-feira, pela manhã (10h00), antes da habitual conferência de antevisão, a primeira da temporada sem Ruben Amorim, mas também sem João Pereira, com início marcado para o meio-dia.

O novo treinador não tem o IV nível de treinador e, nesta conferência de imprensa, será substituído pelo adjunto Tiago Teixeira. O treinador principal só poderá fazer as antevisões dos jogos da Liga, uma vez que, neste caso, as conferências de imprensa não estão regulamentadas, mas já não poderá ir às entrevistas rápidas a seguir aos jogos.