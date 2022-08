Hugo Viana foi multado em 306 euros o seguimento do Sp. Braga-Sporting.

Segundo o mapa de processos sumários do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o diretor-desportivo do Sporting permaneceu no túnel de acesso ao relvado nos últimos dez minutos de cada uma das partes, isto apesar, lê-se, de ter sido alertado pelos delegados da Liga para a irregularidade da ação.

Além da multa aplicada a Hugo Viana, o jogo em Braga custou ao Sporting cerca de 5 mil euros em multas devido à deflagração de engenhos pirotécnicos, insultos à equipa da casa e à responsabilidade pelo atraso em cinco minutos para o início da segunda parte. Nesta última, a responsabilidade foi atribuída às duas equipas, que não apresentaram justificações.