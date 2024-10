Hugo Viana está a ser apontado como futuro diretor desportivo do Manchester City e, segundo adianta Fabrizio Romano, jornalista especializado em assuntos de mercado, o acordo está já «fechado» e prevê que o dirigente português assuma funções no clube inglês em 2025, já depois do final da corrente temporada.

Segundo o jornalista italiano, Hugo Viana estava no topo de uma lista de opções do clube inglês para a sucessão de Txiki Begiristain, diretor desportivo dos citizens nos últimos 12 anos e que já anunciou a sua saída no final da presente época.

Hugo Viana, antigo internacional português e antigo jogador do Sporting, começou por ser diretor desportivo no Belenenses, antes de assumir funções no Sporting, na temporada de 2018/19.

Sporting e Manchester City não tomaram qualquer posição oficial sobre esta informação.