O Sporting igualou este domingo, ao vencer em Braga por 4-2, o melhor arranque da sua história na Liga, ao somar a 11.ª vitória consecutiva, replicando o que conseguiu em 1990/91.

A formação leonina soma, assim, 11 vitórias nas primeiras 11 jornadas, como tinha conseguido há 34 anos, sob o comando do brasileiro Marinho Peres.

Nessa altura, o Sporting cedeu apenas à 12.ª jornada, quando empatou 2-2 no reduto do Desp. Chaves, num jogo em que venciam por 2-0 ao intervalo: Filgueira (53 minutos) e Gilberto (71), anularam a vantagem conseguida na primeira parte, por Oceano (25) e Fernando Gomes (28).

Melhor do que este registo do Sporting, só o FC Porto de 1939/40, liderado pelo húngaro Mihaly Siska (13 vitórias) e o insuperável Benfica de 1972/73, do inglês Jimmy Hagan, que venceu dos primeiros 23 encontros.

Já o Benfica de Sven-Goran Eriksson, em 182/83, só perdeu também pontos à 12.ª ronda, com um empate a um golo no pelado do Alcobaça, que chegou ao golo aos 88 minutos, por Nelito, anulando o tento de Nené, aos 40.

Os melhores arranques de sempre na I Liga:

1. Benfica 1972/73 23 vitórias

2. FC Porto 1939/40 13

3. Benfica 1982/83 11

. Sporting 1990/91 11

. Sporting 2024/25 11 (registo em curso)