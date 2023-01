Após sete vitórias consecutivas, três delas para a Liga, o Sporting voltou aos maus resultados neste domingo, ao perder fora com o Marítimo, penúltimo classificado do campeonato.

Os leões voltaram a atrasar-se na luta pelo título, com a agravante de terem também ficado mais longe dos outros lugares de acesso à Liga dos Campeões: estão agora a 12 pontos do líder Benfica, a seis do Sp. Braga (2.º) e a cinco do FC Porto, que no sábado empatou com o Casa Pia.

A época irregular do Sporting traduz-se num aproveitamento de 1,86 pontos por jogo e numa perda total de 17 pontos, o que significa que a equipa de Ruben Amorim já perdeu tantos pontos nas primeiras 15 jornadas de 2022/23 como em toda a Liga transata e também na época do título: em ambas, os leões conquistaram 85 pontos em 102 possíveis.

Em 15 jornadas, a equipa lisboeta perdeu pontos em seis, tendo sido derrotada cinco vezes, mais do que na soma das duas ligas anteriores: em 2020/21 perdeu um jogo e na época passada sofreu três desaires.

Onde o Sporting perdeu pontos na Liga 2022/23:

Sp. Braga (fora), 1.ª jornada: empate (3-3);

FC Porto (fora), 3.ª jornada: derrota (3-0);

Desp. Chaves (casa), 4.ª jornada: derrota (0-2);

Boavista (fora), 7.ª jornada: derrota (2-1);

Arouca (fora), 11.ª jornada: derrota (1-0);

Marítimo (fora), 15.ª jornada: derrota (1-0);