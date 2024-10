O Sporting regressou esta quinta-feira à Academia Cristiano Ronaldo para dar início à preparação da receção ao Casa Pia, jogo da 8.ª jornada da Liga, marcado para as 20h30 do próximo sábado.

Um regresso com, pelo menos, três jogadores indisponíveis, com Diomande, que se lesionou em Eindhoven, a juntar-se a Marcus Edwards e Pedro Gonçalves, ficando a dúvida quanto à disponibilidade de St. Juste. O central neerlandês, que já regressou aos treinos, viajou com a equipa para os Países Baixos, na última ronda da Liga dos Campeões, mas, segundo Ruben Amorim, ainda não estava pronto para ir a jogo.

Na sessão desta quinta-feira, além dos jogadores do plantel principal, estiveram também os jovens Luís Gomes (avançado/extremo) e Bruno Ramos (central).

Os leões voltam a treinar esta sexta-feira, pela manhã, antes de Ruben Amorim se apresentar em conferência de imprensa, às 12h15, para fazer a antevisão do jogo da 8.ª jornada.