Depois da eliminação da Taça de Portugal contra o Varzim, o Sporting iniciou a preparação para o jogo contra o Casa Pia, da 10.ª jornada da Liga.



Na sessão desta segunda-feira, os titulares do jogo da véspera fizeram trabalho de recuperação enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado, esclarecem os leões. As excepções foram Daniel Bragança, Coates, St. Juste e Luís Neto, atletas que continuam entregues ao departamento clínico.



O Sporting volta a treinar esta terça-feira, novamente em Alcochete. A receção ao Casa Pia está agendada para o próximo sábado, às 20h30, em Alvalade.