Com o empate a um golo no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, na 21.ª jornada da Liga, o Sporting já deixou tantos pontos pelo caminho esta época como em toda a época passada, que foi de título nacional com Ruben Amorim ao leme.

Em 21 jornadas, ou seja, em 63 pontos possíveis, o Sporting já deixou 12 pelo caminho, com duas derrotas e três empates.

Depois de 11 vitórias a abrir a Liga, com Ruben Amorim ao comando, o Sporting, já com João Pereira, deixou oito pontos pelo caminho: perdeu em casa ante o Santa Clara (0-1) na 12.ª jornada, perdeu na visita ao Moreirense (2-1) na 13.ª e empatou em Barcelos ante o Gil Vicente na 15.ª (0-0).

Já com Rui Borges ao comando, o Sporting empatou em Guimarães (4-4) na 17.ª jornada, antes da igualdade de sexta-feira no Dragão.

Na época passada, em 34 jornadas, o Sporting venceu 29, empatou três e perdeu duas. Empatou em Braga (1-1, 4.ª jornada), perdeu na Luz ante o Benfica (2-1, 11.ª jornada), perdeu em Guimarães com o Vitória (3-2, 13.ª jornada), empatou em Vila do Conde ante o Rio Ave (3-3, 23.ª jornada) e empatou no Dragão ante o FC Porto (2-2, 31.ª jornada).

Os leões já só podem assim, no máximo, igualar os 90 pontos de 2023/24, tendo para isso de vencer nas 13 jornadas em falta.