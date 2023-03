Hidemasa Morita, jogador do Sporting, integra a lista de convocados do Japão para os jogos particulares com o Uruguai e a Colômbia, segundo anunciou esta quarta-feira a federação nipónica.

O médio de 27 anos, que já soma 20 internacionalizações e dois golos marcados pela seleção nipónica, está suspenso para o jogo de quinta-feira entre Sporting e Arsenal, em Londres, relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

O Japão, comandado por Hajime Moriyasu, recebe o Uruguai a 24 de março, em Tóquio, e a Colômbia quatro dias mais tarde (28), em Osaka, em jogos particulares referente à Taça Kirim de 2023.