Hidemasa Morita, jogador do Sporting, integra as opções do selecionador japonês Hajime Moriyasu para os embates da seleção nipónica com o Bahrein e Arábia Saudita, relativos à fase de qualificação asiática para o Mundial2026.

O médio do Sporting, que recuperou recentemente de uma lesão muscular, terá, assim, a oportunidade de alcançar o número redondo de 40 internacionalizações pelo Japão.

Os samurais recebem primeiro o Bahrain, na próxima quinta-feira, e depois a Arábia Saudita, cinco dias depois.

O Japão lidera confortavelmente o Grupo C da zona asiática com um total de 16 pontos ao fim de seis jornadas, destacando-se à frente da Austrália (7 pontos), Indonésia (6), Arábia saudita (6), Bahrain (6) e China (6).